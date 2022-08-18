В Бурятии холодает с каждым днём

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Воздух прогреется лишь до +23



По данным Бурятского гидрометцентра, 18 августа по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днём по юго-западу и югу местами ливни, возможен град.



Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +18,+23, при дожде +11,+16.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём +19,+21.

