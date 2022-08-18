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В Бурятии холодает с каждым днём

В Бурятии холодает с каждым днём
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Воздух прогреется лишь до +23

По данным Бурятского гидрометцентра, 18 августа по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днём по юго-западу и югу местами ливни, возможен град.

Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +18,+23, при дожде +11,+16.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём +19,+21.
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