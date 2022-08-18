Воздух прогреется лишь до +23
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 августа по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днём по юго-западу и югу местами ливни, возможен град.
Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +18,+23, при дожде +11,+16.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём +19,+21.
В Бурятии холодает с каждым днём
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Общество, 18.08.2022
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