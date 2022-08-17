В Улан-Удэ неспешно приходит осень











Ближе к концу августа, в Бурятии ожидается небольшой потепление до +22,+23 тепла, однако, жары ждать не приходится. Сразу после небольшого потепления температура в преддверии завершения лета будет держаться на отметке в +13…+17 тепла.



Несмотря на то, что на дворе ещё середина августа, в Бурятию понемногу начинает входить осень. Погода в столице республики не превышает +20, опускаясь ночью до +7.На улицах всё чаще можно увидеть жёлтую листву, опавшую под деревьями, а ветер день ото дня становится всё холоднее.Накануне в Окинском районе местный житель заснял виде, как вода в бочке за ночь замёрзла, покрывшись тонким слоем льда. Видео опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия».«Не хочу осееень. Лето хочу. Его так мало всегда», «Вот так всегда, не успеешь согреться, и опять холодно», - комментируют жители Бурятии.