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В Бурятии опровергли информацию о мощном урагане на Байкале

В Бурятии опровергли информацию о мощном урагане на Байкале
Общество,  Фото:"Прибайкалье-инфо"
Специалисты объяснили, почему на Бурятию не может обрушиться Сарма – самый мощный на Байкале ветер

16 августа в Прибайкальском районе Бурятии разгулялся сильный ветер. Фотографии последствия шторма на Байкала появились в местной группе «Прибайкалье-инфо».

Так, в посёлке Исток сильный ветер повалил деревья и повредил хозяйственные постройки. В селе Гремячинск оказались повалены заборы, повреждены огороды.



В telegram-канале «Весь Улан-Удэ» очевидцы рассказали, что было «и красиво, и страшно».

- Началась гроза, молнии, дождь. Туристы начали это снимать, и сначала всё шло вроде неплохо, для сторисов пойдёт. Но вдруг поднялся ужасный ветер +- 50 м/с. Палатки сносило. Отойдя от шока, и убедившись, что ребята всё ещё на бренной земле, полезли в интернет. Путем гуглежа выяснили, что это Сарма. Совпало всё: куча облаков, два-три часа красоты, затем облака немного приподнялись, и у вас есть всего 15-30 минут, чтобы спрятаться (налетает ветер). Кто не спрятался, тот сегодня устраняет последствия. В Истоке повырывало деревья, пострадали многие дворы и строения, - говорилось в сообщении.

В свою очередь, информацию о ветре в 50 м/с, официально, конечно же, опровергли. Кроме того, в республиканском агентстве ГО и ЧС не подтвердили, что ветер вовсе можно назвать ураганным. 

- По уточнённой информации, по данным Бурятского гидрометцентра, в Прибайкальском районе 15 августа днём максимальные порывы ветра до 16 м/с, ночью до 6 м/с. Со слов главы сельского поселения и старосты посёлка Исток, информация об ураганном ветре не подтверждается, - заявили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Кстати, сарма – это ветер, дующий в средней части Байкала, самый мощный ветер на озере. Сарминское ущелье находится в Иркутской области, так что это природное явление в основном характерно для пролива Малое море, что находится в Иркутской области.

- Последняя крупная катастрофа, связанная с так называемой Сарма, унёсшей человеческие жизни, зафиксирована в начале прошлого века. Соответственно событие, описанное в посте, не могло состоятся в посёлке Исток, расположенном на берегу озера Котокель. Данная информация является недостоверной! – заявили специалисты.



Байкал ветер

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