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«Мечты сбываются!»: Нонна Гришаева отдохнула на Байкале

«Мечты сбываются!»: Нонна Гришаева отдохнула на Байкале
Общество,  Фото:телеграм-канал Нонны Гришаевой
Актриса побывала на Ольхоне

Известная актриса театра и кино Нонна Гришаева отдохнула на озере Байкал.

Как сообщал «Байкал-Daily», артистка ещё в начале лета в интервью московской газете говорила, что мечтает побывать на знаменитом озере. И вот наконец её желание исполнилось. Фотографиями с поездки она поделилась в своём телеграм-канале.

- Здравствуй, Байкал! Мечты сбываются! – написала Нонна Гришаева.

 
Судя по всему, она побывала на байкальском острове Ольхон. Покаталась по водной глади священного озера, попозировала возле скульптуры «Хранитель Байкала», выполненной бурятским мастером Даши Намдаковым, и осталась в полном восторге от неё. Сфотографировалась возле сэргэ – ритуальных коновязных столбов на мысе Шаманка, насладилась исполнением мультиинструменталиста Александра Архинчеева.

Сегодня, вероятно, её путешествие завершилось. Ночью она опубликовала снимок с подписью: «До свидания, Байкал». 






Справка:

Нонна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе. В 1994 году окончила Высшее театральное училище имени Щукина. В 1994 года стала работать в театре имени Вахтангова, после ухода из которого продолжила сотрудничать в нём в качестве приглашённой артистки. В 1996 году сыграла Наташу в фильме «Первый удар», главную роль в котором сыграл Джеки Чан.

В 1998-2000 годах принимала участие в юмористической программе Василия Антонова и Александра Толоконникова «Бис».

В 2004 году сыграла свою первую взрослую главную роль в спектакле «Мадемуазель Нитуш». В этом же году пробовалась на главную роль в ситкоме «Моя прекрасная няня», но отказалась от участия в пользу «Мадемуазели Нитуш».

В 2005-2006 годах играла героиню второго плана в ситкоме Татьяны Догилевой «Люба, дети и завод». После его закрытия получила роль в другом ситкоме телеканала СТС «Кто в доме хозяин?».

В 2008-2013 годах исполняла одну из главных ролей в ситкоме телеканала СТС «Папины дочки».

В 2008 году стала постоянной актрисой труппы «Большой разницы» по приглашению продюсера проекта Александра Цекало. В 2011-2012 годах имела собственное комедийное шоу «Нонна, давай!» на Первом канале.

В 2012 году выпустила первый сольный альбом. В том же году стала ведущей проекта «Две звезды-3» (совместно с Дмитрием Нагиевым). К этому времени Нонна Гришаева вошла в число самых востребованных пародийных артисток на телевидении.

В 2013 году была ведущей первого сезона шоу «Один в один!» на Первом канале (совместно с Александром Олешко), в 2015 году стала приглашённым членом жюри этого шоу на телеканале «Россия-1». В 2013-2014 годах была участницей пародийного шоу «Повтори!». В 2021 году была третейским судьёй в одном из выпусков шоу «Точь-в-точь».

В 2014 году губернатор Московской области Андрей Воробьёв назначил Нонну Гришаеву художественным руководителем Московского областного театра юного зрителя.

Также она является художественным руководителем актерского курса на факультете эстрады Российского института театрального искусства.
Байкал актеры

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