Соревнования пройдут в Москве с 21 по 27 августа
Боксёры Баир Батлаев, Альберт Гатауллин, Радна Цыбиков и Елена Гапешина представят Бурятию на всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов 2022. Поединки между сильнейшими боксёрами страны развернутся с 21 по 27 августа на ринге московского спорткомплекса «ЦСКА-Арена». Всего участие примут более 100 спортсменов в шести весовых категориях среди женщин и в семи категориях среди мужчин.
Напомним, что всероссийская спартакиада проходит с 10 августа по 2 октября. Это одно из крупнейших спортивных событий страны, которое затрагивает сразу 39 видов спорта. Сборная Бурятии представлена в 8 видах спорта, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Следить за развитием событий можно на сайте спартакиада2022.рф. На данный момент по итогам соревнований по четырём зачётным дисциплинам из 53, лидирующую позицию занимает Санкт-Петербург.
Возрастное ограничение 6+
4 боксёра Бурятии примут участие в спартакиаде сильнейших
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