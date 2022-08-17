4 боксёра Бурятии примут участие в спартакиаде сильнейших

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Соревнования пройдут в Москве с 21 по 27 августа



Боксёры Баир Батлаев, Альберт Гатауллин, Радна Цыбиков и Елена Гапешина представят Бурятию на всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов 2022. Поединки между сильнейшими боксёрами страны развернутся с 21 по 27 августа на ринге московского спорткомплекса «ЦСКА-Арена». Всего участие примут более 100 спортсменов в шести весовых категориях среди женщин и в семи категориях среди мужчин.



Напомним, что всероссийская спартакиада проходит с 10 августа по 2 октября. Это одно из крупнейших спортивных событий страны, которое затрагивает сразу 39 видов спорта. Сборная Бурятии представлена в 8 видах спорта, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Следить за развитием событий можно на сайте спартакиада2022.рф. На данный момент по итогам соревнований по четырём зачётным дисциплинам из 53, лидирующую позицию занимает Санкт-Петербург.



Возрастное ограничение 6+

