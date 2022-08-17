В забайкальской семье родилась вторая двойня

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья

Двойняшки стали пятым и шестым ребёнком у родителей



В отделе ЗАГС Приаргунского района Забайкальского края зарегистрировано первое в этом году для района рождение двойни. Однако для своих родителей Антона и Надежды дети стали вторыми двойняшками.



Зарегистрированную двойню называют «королевской» – в ней родились мальчик и девочка. Родители дали им имена Юрий и Любовь. Это пятый и шестой ребёнок в семье. Два года назад у них также родилась двойня – Илья и Михаил. Ещё в семье есть Егор и самая старшая дочь – Вера.



Папа работает вахтовым методом на Ямале бульдозеристом, мама – домохозяйка. Также молодая семья держит небольшое хозяйство. На вопрос «Как вы справляетесь с таким количеством детей?» родители обычно улыбаются и твёрдо отвечают: «Справляемся! Старшие дети помогают!»



Как сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья, при рождении третьего или последующих детей после 31 декабря 2018 года многодетным семьям положена ежемесячная денежная выплата в размере 15669 рублей. Среднедушевой доход семьи не должен превышать два прожиточных минимума в крае – 32274 рублей. Пособие выплачивается до достижения ребёнком возраста трёх лет. До достижения возраста восемнадцати лет предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 514,85 рублей. Также родителям полагается ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 30% от стоимости и выплата на погашение ипотеки.

