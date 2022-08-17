В торговом центре Улан-Удэ открылся пункт вакцинации

Выходной день – воскресенье



С 16 августа в торговом центре «Сагаан Морин» города Улан-Удэ развёрнут мобильный пункт вакцинации.



Пункт будет работать по следующему графику:

- С понедельника по пятницу – с 10:00 до 17:00;

- Суббота – с 10:00 до 15:00.



При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.

