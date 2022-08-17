Выходной день – воскресенье
С 16 августа в торговом центре «Сагаан Морин» города Улан-Удэ развёрнут мобильный пункт вакцинации.
Пункт будет работать по следующему графику:
- С понедельника по пятницу – с 10:00 до 17:00;
- Суббота – с 10:00 до 15:00.
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.
В торговом центре Улан-Удэ открылся пункт вакцинации
Общество, Фото:
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