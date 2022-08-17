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На севере Бурятии отпраздновали 90-летие села

На севере Бурятии отпраздновали 90-летие села
Общество,  Фото:"Северобайкалье-инфо"
Мероприятие состоялось 13 августа

В Северо-Байкальском районе Бурятии отпраздновали 90-летие села Уоян. Праздничное мероприятие состоялось 13 августа. О том, как проходило празднование, сообщили в местной группе «Северобайкалье-инфо 24/7».

Жителей и гостей праздника порадовал концерт с участием творческих коллективов села Уоян, посёлков Новый Уоян и Нижнеангарск. Артисты подарили прекрасное настроение всем присутствующим. Состоялась приятная встреча земляков разных поколений. Была развёрнута выставка-продажа декоративно-прикладного искусства и дары Уоянской земли.

К празднику присоединились эвенкийская родовая община «Звезда». На своëм стойбище установили чум, приготовили бухлëр из оленины, ароматный чай с лесными травами. Дети развлекались на детском аттракционе.

Были зачитаны поздравления от главы района, глав поселений, начальника управления культуры, председателя совета депутатов и депутатов районной администрации с вручением подарочных сертификатов. За многолетний и плодотворный труд были вручены грамоты работникам культуры и образования

Праздник закончился дискотекой на свежем воздухе и праздничным салютом. 
сельские поселения юбилей

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