В Читу на «Русское лето» приедут группы «СерьГа» и «7Б»

Столица Забайкалья станет площадкой музыкального фестиваля



Музыкальный фестиваль «Русское лето» пройдёт 20 августа в Чите на площади Ленина. Читинцев ожидает зажигательная концертная программа с рок-звёздами российского масштаба и местными творческими коллективами, спортивные состязания, а также выступления известных блогеров и поэтов. Всего фестиваль охватит 19 городов в пяти федеральных округах страны: Дальневосточном, Сибирском, Центральном, Северо-Западном и Приволжском. В том числе он состоится в Улан-Удэ (27 августа), Гусиноозёрске (28 августа) и посёлке Агинское (19 августа).



Жители Забайкалья станут первыми, кто увидит программу музыкального фестиваля «Русское лето». С 15:00 на площади Ленина особенный формат летнего отдыха подарят площадка уличного спорта, мастер-классы по фитнес-аэробике от чемпионки России по степ-аэробике Виктории Платоновой и боевому фитнесу от Екатерины Зубовой-Бурковой, а также выступления блогеров и поэтов, среди которых выступит поэт, депутат законодательного собрания Забайкальского края Алексей Саклаков. Кроме того, на площади будут организованы детские активности и фудкорт – все это в музыкальном сопровождении от специально приглашённого диджея.



Кульминацией программы станет большой музыкальный концерт. Хедлайнерами фестиваля станут легендарные группы «СерьГа» со своим бессменным лидером Сергеем Галаниным и «7Б» с 20-летней историей, известная по хиту «Молодые ветра». Также своими песнями публику порадует местный вокальный коллектив «Forte», театр песни и танца «Забайкалье» и кавер-группа «Все включено». Принять участие в празднике смогут все жители края. Вход свободный.



Также на главной площади города будут работать интерактивные кабины «#СвоихНЕбросаем», где каждый сможет записать тёплые слова в поддержку российских военнослужащих. Кроме того, завершит фестиваль неофициальный гимн фестиваля, записанный специально к событию. Об этом сообщает официальный портал Забайкальского края.



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