Туристов в Горячинске шокирует инфраструктура



- Фонарей очень мало, да и светят слабо. Ночью местами просто тёмная дорога, только в свете фар что-то видно. Группы туристов-то возят днём, а вот если своим ходом приезжаешь, или ночью уехать куда надо, ничего не видно, – поделился один из отдыхающих.





































По поводу водозаборного сооружения и сетей водоснабжения в Горячинске пока также есть только планы. Для начала надо разработать проектную документацию, а уже после начать изыскивать финансирование и говорить о сроках.



Уставшие от такой проблемы сельчане решили привлечь внимание республиканских СМИ и пригласили их на сельский сход. В день, когда они рассказали об этом властям, по странному совпадению проблему тут же решили. Подвоз воды в Горячинске возобновили, найдя на это финансирование.По поводу водозаборного сооружения и сетей водоснабжения в Горячинске пока также есть только планы. Для начала надо разработать проектную документацию, а уже после начать изыскивать финансирование и говорить о сроках.











