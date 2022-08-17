Туристов в Горячинске шокирует инфраструктура

Село Горячинск – популярное курортное место в Прибайкальском районе Бурятии. Ежегодно оно привлекает к себе туристов со всей России, Монголии и Китая. В Горячинске также находится популярный центр восточной медицины, куда, чтобы поправить своё здоровье, ежегодно приезжают сотни людей.
Однако далеко не всё в Горячинске идеально. Туристы поделились с «Байкал-Daily» своими впечатлениями о неприятных моментах отдыха.
В первую очередь, отдыхающие бьют тревогу из-за качества дорог в селе, а точнее местами их полном отсутствии. Дороги представляют из себя спрессованный под весом машин песок и гравий. Кроме того, они плохо освещены, а местами освещения нет вовсе.
- Фонарей очень мало, да и светят слабо. Ночью местами просто тёмная дорога, только в свете фар что-то видно. Группы туристов-то возят днём, а вот если своим ходом приезжаешь, или ночью уехать куда надо, ничего не видно, – поделился один из отдыхающих.
Помимо плачевной ситуации с дорогами и их освещением, приезжих удивило отсутствие урн возле магазинов и стихийная торговля у дорог.
- У магазинов урн нет, мусор рядом с дверьми валяется, фантики, обёртки. Местные ещё торгуют прямо у дороги. Дорог нет, один песок, пыль кругом стоит, а у них на прилавках фрукты, овощи лежат, а там сплошная пыль и газы от машин. Почему администрация не может организовать палатки или прилавки специальные под торговлю, их ведь не гоняет никто, но и места для комфортной торговли не выделяют, – возмущается турист.
Также отдыхающие жалуются на большое количество коров в селе, находящихся на самовыгуле. Животные ходят и отдыхают, где им вздумается, а рядом с ними ездят машины. Коровы валяются посреди проезжей части, мешают проходу людей и машин.
Кроме того, туристы жалуются, что в Горячинске отсутствует как таковая продуманная парковка. Местные жители и туристы бросают машины где придётся, обычно – на обочине вдоль дорог, где найдётся место.
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё год назад сообщалось, что будет разработан мастер-план развития Горячинска и других объектов туристской зоны Байкала.
Прибайкальскому району была выделена субсидия на благоустройство парковой зоны в Горячинске в размере 2,1 млн рублей. Часть этих средств пошла на создание пляжной зоны, которая заработала этим летом. Там появились беседки, кабины для переодевания, деревянные дорожки, волейбольная площадка. Было выделено три зоны купания, установлено два пирса для катеров.
Что касается дальнейшего благоустройства села, то также был обещан капитальный ремонт дорог к курорту «Горячинск» (участок 1,5 км) и к источнику (0,9 км). Впрочем, здесь пока точные сроки строительства неизвестны.
Этим летом Горячинск едва не остался без воды. «Колодцы, которые в советские времена служили источником для полива огородов, засыпаны. У большинства жителей оставалось по ведру воды на приготовление пищи, а огороды начинали сгорать. Это в других районах идёт дождь, а у нас уже месяц ни капли не упало. Люди живут в 21 веке на берегу Байкала, а парадокс в том, что страдают от жажды», - рассказывала «Байкал-Daily» жительница Прибайкальского района в начале июля.
Уставшие от такой проблемы сельчане решили привлечь внимание республиканских СМИ и пригласили их на сельский сход. В день, когда они рассказали об этом властям, по странному совпадению проблему тут же решили. Подвоз воды в Горячинске возобновили, найдя на это финансирование.
По поводу водозаборного сооружения и сетей водоснабжения в Горячинске пока также есть только планы. Для начала надо разработать проектную документацию, а уже после начать изыскивать финансирование и говорить о сроках.
По поводу водозаборного сооружения и сетей водоснабжения в Горячинске пока также есть только планы. Для начала надо разработать проектную документацию, а уже после начать изыскивать финансирование и говорить о сроках.