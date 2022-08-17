Для пассажиров маршрута №4 выступят поэты и музыканты
26 августа в Улан-Удэ вернётся легендарный «Поэтический трамвай» (16+). В этот день пассажиров трамвая №4 будет ждать один особенный маршрут. На протяжении всего маршрута для пассажиров будут выступать поэты Есугей Сындуев, Евгения Зондуева, Дарима Николаева и Михаил Платонов, а также музыканты Сандан Цыбикжапов и Эржин Соборова. Время движения поэтического маршрута будет объявлено позже, сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.
Также библиотека объявила об организации благотворительного сбора книг для пожилых людей (0+). В начале октября, ко Дню пожилого человека, она подготовит подходящие книги и передаст их постояльцам центра для пожилых людей.
- Для благотворительной акции принимаются только новые книги или книги в отличном состоянии, также очень важно содержание — поделитесь только теми книгами, которые вы были бы искренне рады подарить самым близким людям. Просим отнестись к требованиям с пониманием, - пояснили в нацбиблиотеке Бурятии.
По Улан-Удэ вновь проедет «Поэтический трамвай»
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