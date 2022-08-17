В центре Улан-Удэ появится школьный остановочный карман









Школа №2 находится в самом центре Улан-Удэ, где тесная застройка и интенсивное дорожное движение. Мест для парковки автомобилей здесь немного. В качестве парковочного места водители часто используют крайние полосы, что создаёт опасные ситуации.- Сейчас здесь разрешено оставлять машины, ширина дороги позволяет, но при этом отсутствует тротуар. Для автомобилей с правым рулём это проблема, потому что дети высаживаются на проезжую часть. Они пытаются подойти к школе или по косогору, либо дойти до пешеходного перехода по проезжей части и уже там перейти к тротуару, - поделился наблюдениями депутат горсовета, член совета отцов при главе Бурятии Сергей Бурдиков.Решить проблему активисты предлагают заменой парковки возле школы № 2 на остановочный карман. Родители смогут высадить детей, не занимая место на полосах движения главной дороги у входа на территорию школы. Проект готов, сейчас проходит экспертизу.- В целом все подъездные пути к образовательным учреждениям Улан-Удэ рекомендовано оснастить помимо пешеходного перехода светофорами типа Т7 (светофоры с жёлтым сигналом), это позволит автомобилистам раньше сориентироваться и понять, что он подъезжает к «зебре». Помимо этого, необходимо также установить пешеходные ограждения, чтобы дети не смогли перебежать дорогу в неположенном месте, - отметил старший инспектор по пропаганде ГИБДД Дмитрий Кожухов.В пресс-службе Улан-Удэнского горсовета «Байкал-Daily» сообщили, что все деревья на местной аллее и возле школы при устройстве парковочного кармана будут сохранены.