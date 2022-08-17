Два корвета Тихоокеанского флота в рамках учения выполнили артиллерийскую стрельбу в Японском море
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота принял участие в учении по отражению средств воздушного нападения. В ходе мероприятия боевой подготовки в Японском море были выполнены артиллерийские стрельбы.
Экипажи корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Совершенный» обнаружили корабль условного противника, следующий курсом к территориальным водам Российской Федерации. После попытки экипажей корветов установить связь с морским «нарушителем» условный противник применил по кораблям Тихоокеанского флота ракетное оружие.
- После обнаружения ракетного пуска боевые расчёты корветов взяли на сопровождение воздушную цель и выполнили условную ракетную стрельбу зенитным ракетным комплексом «Редут», - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В рамках учения экипажи корветов также провели артиллерийские стрельбы по морской цели и отработали полный комплекс действий по противовоздушной обороне с постановкой радиолокационных и электронных помех.
Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил нападение «нарушителя»
Общество, Фото:
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