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Жительница Улан-Удэ нашла в хлебе червя

Жительница Улан-Удэ нашла в хлебе червя
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Неприятный сюрприз обнаружила горожанка в хлебе из супермаркета

Жительница Улан-Удэ купила хлеб в одном из супермаркетов и по приходу домой обнаружила там червя. Жалобу девушка оставила в популярном бурятском паблике «Аноним 03».

«Такой хлеб теперь у нас продают в одной из сети нашего города. С запечёнными червями», - написала возмущённая горожанка.

Вероятно, червяк находился ещё в муке, которая не была просеяна должным образом. Это позволило червю отправиться на дальнейшие этапы производства и остаться в готовой буханке хлеба.

Единичный ли это случай, или мучные черви потенциально могли попасть в целую партию продукции, - неизвестно.

хлеб

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