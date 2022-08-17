Неприятный сюрприз обнаружила горожанка в хлебе из супермаркета
Жительница Улан-Удэ купила хлеб в одном из супермаркетов и по приходу домой обнаружила там червя. Жалобу девушка оставила в популярном бурятском паблике «Аноним 03».
«Такой хлеб теперь у нас продают в одной из сети нашего города. С запечёнными червями», - написала возмущённая горожанка.
Вероятно, червяк находился ещё в муке, которая не была просеяна должным образом. Это позволило червю отправиться на дальнейшие этапы производства и остаться в готовой буханке хлеба.
Единичный ли это случай, или мучные черви потенциально могли попасть в целую партию продукции, - неизвестно.
Жительница Улан-Удэ нашла в хлебе червя
Общество, Фото:
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