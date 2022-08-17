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В Иркутской области установят скульптуру прародителя прибайкальских бурят

В Иркутской области установят скульптуру прародителя прибайкальских бурят
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Ольхонском районе создадут большую арт-резиденцию

Мраморная скульптура прародителя прибайкальских бурят «Буха Нойон» появится в посёлке Бугульдейка в Иркутской области. Её создаст российский скульптор и оружейник, заслуженный художник Бурятии, член союза художников России, член гильдии оружейников Италии Жигжит Баясхаланов.

Работать мастер будет в течении месяца у известного карьера белого мрамора. Скульптор отмечает, что «Бугульдейский мрамор – это уникальный материал высочайшего качества, который прекрасно подходит для создания скульптур».

27 августа в 17:00 арт-проект под названием «Трансформация» стартует в посёлке Бугульдейка. Он будет сопровождаться концертной программой. Выступят рэпер Everthe8 (Тимур Бубеев, Москва) и этно-группа «Shono» (Александр Архинчеев, Иркутск). Также гости мероприятия смогут увидеть персональную выставку скульптора, которую он специально привёз для показа в Бугульдейке. Вход свободный.

- Арт-проект – новое направление в творчестве Жигжита Баясхаланова. Он переносит свой авторский стиль в пластику других материалов. Образы бронзовых статуй обретут новые и непредсказуемые формы теперь уже в объятиях белоснежного мрамора, - сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

«Трансформация» – это первое событие в рамках проекта по созданию большой арт-резиденции в посёлке Бугульдейка. По замыслу Жигжита Баясхаланова, там появится экспозиция под открытым небом. В неё войдут бронзовые скульптуры автора, которые неоднократно выставлялись на всероссийских и международных площадках. Также арт-резиденция станет единым местом творческой силы, где смогут общаться и обмениваться опытом талантливые скульпторы со всего мира.

Возрастное ограничение 18+
Иркутская область Байкал скульптура арт-резиденция арт-проект экспозиция

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