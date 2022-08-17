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В Улан-Удэ проспект Автомобилистов «встал» из-за поломки дорожной техники

В Улан-Удэ проспект Автомобилистов «встал» из-за поломки дорожной техники
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Работы на участке не успели завершить до утра

Сегодня утром улан-удэнцы в соцсетях сообщили о пробках на проспекте Автомобилистов, которые образовались из-за укладки асфальта на одной полосе движения.

В комитете по строительству пояснили: чтобы минимизировать неудобства для горожан и автомобилистов, дорогу на проспекте Автомобилистов полностью не перекрыли. Дорожники временно перекрывают по одной полосе. Все работы проводятся в ночное время – с 22:00 ориентировочно до 6:00.

Однако сегодня дорожники не успели вовремя завершить работы по причине поломки асфальтоукладочного комплекса.

Работы обещают завершить в ближайшее время.


Участок протяжённостью 1,1 км ремонтирует подрядная организация «Дорстройинвест». Площадь покрытия составляет 20,6 тыс кв.м. Срок завершения всего ремонта – 1 октября.

- Просим улан-удэнцев с пониманием отнестись к ремонтным работам на дорогах, - обратилась администрация города. 

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