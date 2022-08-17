В Улан-Удэ отметят День воздушного флота

Авиазавод распахнёт свои двери для горожан и гостей Бурятии



20 августа, в честь Дня воздушного флота Улан-Удэнский авиационный завод с 9:00 до 14:00 проведёт традиционный день открытых дверей. Состоятся экскурсии по заводу и в музее предприятия.



В 11:00 на лётно-испытательной станции (ц. 16) пройдут показательные полёты. В 12:00 на предзаводской площади состоится награждение авиастроителей.



Вечером, в 18:00 в парке имени Д.Ж. Жанаева будет проведена праздничная программа «Быть на высоте – наша работа». Завершатся мероприятия в честь Дня воздушного флота в 21:20 праздничным салютом.



Напомним, что ежегодно День воздушного флота отмечается в третье воскресенье августа.



Возрастное ограничение 0+

