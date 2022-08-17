Авиазавод распахнёт свои двери для горожан и гостей Бурятии
20 августа, в честь Дня воздушного флота Улан-Удэнский авиационный завод с 9:00 до 14:00 проведёт традиционный день открытых дверей. Состоятся экскурсии по заводу и в музее предприятия.
В 11:00 на лётно-испытательной станции (ц. 16) пройдут показательные полёты. В 12:00 на предзаводской площади состоится награждение авиастроителей.
Вечером, в 18:00 в парке имени Д.Ж. Жанаева будет проведена праздничная программа «Быть на высоте – наша работа». Завершатся мероприятия в честь Дня воздушного флота в 21:20 праздничным салютом.
Напомним, что ежегодно День воздушного флота отмечается в третье воскресенье августа.
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В Улан-Удэ отметят День воздушного флота
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