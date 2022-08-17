Об этом сообщили в агентстве лесного хозяйства
За прошедшие сутки, 16 августа, лесных пожаров в Бурятии не обнаружено. Нет их и сегодня утром, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
По информации ФБУ «Авиалесоохрана», за прошедшие сутки в России проводились работы по тушению 47 лесных пожаров на площади 91,3 тысячи га. В Республике Саха (Якутия) тушили четыре лесных пожара на площади 62,8 тысяч га, в Магаданской области – три пожара на площади 19,3 тысячи га. В Республике Коми проводили работы по тушению 11 пожаров на площади 4,1 тысячи га.
В Бурятии действует особый противопожарный режим.
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, Фото:
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