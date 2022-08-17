В Бурятии нет лесных пожаров

Об этом сообщили в агентстве лесного хозяйства



За прошедшие сутки, 16 августа, лесных пожаров в Бурятии не обнаружено. Нет их и сегодня утром, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



По информации ФБУ «Авиалесоохрана», за прошедшие сутки в России проводились работы по тушению 47 лесных пожаров на площади 91,3 тысячи га. В Республике Саха (Якутия) тушили четыре лесных пожара на площади 62,8 тысяч га, в Магаданской области – три пожара на площади 19,3 тысячи га. В Республике Коми проводили работы по тушению 11 пожаров на площади 4,1 тысячи га.



В Бурятии действует особый противопожарный режим.

