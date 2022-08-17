+235: В Бурятии произошёл резкий всплеск COVID-19

Такие показатели прежде были ещё в начале марта
В Бурятии стремительно растёт число заболевших коронавирусом. За последние сутки в республике выявили сразу 235 заболевших – это максимальный показатель с начала марта.
При этом позавчера суточный прирост был +70 заболевших. А большая часть лета в республике и вовсе отмечалась крайне невысокими цифрами: так, в середине июля фиксировалось менее 15 заболевших за сутки, в июне цифры были ещё меньше.
Новый всплеск заболеваемости коронавирусом зафиксирован в целом по России. Лидерами стали Москва и Санкт-Петербург. Специалисты связывает произошедшее с приходом новых вариантов штаммов омикрон. Хоть омикрон более лёгкий штамм коронавируса, он отличается повышенной заразностью и может быть опасен для пожилых и людей с серьёзными хроническими заболеваниями.
Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 139 834 случаев заражений коронавирусом. Из них 45% (62 585) приходится на жителей Улан-Удэ.
За весь период выздоровели от ковида 135 546 человек, в том числе за прошедшие сутки – 188.
С начала пандемии от коронавируса умерли 3042 жителя Бурятии. За минувшие сутки болезнь унесла жизнь одного пенсионера.
Сейчас в больницах Бурятии проходят лечение 209 пациентов. За предыдущие сутки госпитализирован 31 человек. В отделениях реанимации лежат 17 больных.
На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся 1037 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия возвращается к масочному режиму. Власти республики объявили об этом в начале недели, одними из первых в стране. В Бурятии маски вновь необходимо будет носить в медицинских организациях, социальных учреждениях, в аптеках, в общественном транспорте и общественных местах. Соответствующие поправки вскоре будут внесены в указ главы Бурятии.
Также о возвращении масочного режима объявили в Санкт-Петербурге, Татарстане, Бердске Новосибирской области. Ограничения в этих регионах также вводятся в общественных местах и учреждениях социальной сферы. Но в Татарстане решено носить маски и на рабочем месте.
- В условиях подъёма заболеваемости COVID-19 россиянам следует соблюдать масочный режим в общественных местах и пройти ревакцинацию, - заявил на днях министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
+235: В Бурятии произошёл резкий всплеск COVID-19
Общество, Фото:
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