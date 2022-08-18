Основной этап состязаний по фоновой ходьбе стартует 15 октября
Жители Бурятии могут присоединится к участию во всероссийских соревнованиях по фоновой ходьбе «Человек идущий» в следующих категориях:
- корпоративные команды;
- команды пенсионеров;
- команды образовательных учреждений;
- команды муниципалитетов;
- семейные команды;
- команды неформальных объединений граждан.
Соревнования пройдут в два этапа:
- предварительный этап (10 сентября – 10 октября – регистрация и формирование команд);
- основной этап (15 октября – 15 ноября – соревнования).
- Для участия в соревновании необходимо собрать команду 20-50 человек в своей категории и бесплатно зарегистрироваться в мобильном приложении «Человек идущий», которое обеспечивает подсчёт шагов каждого члена команды в реальном времени, а также формирует рейтинги команд, – сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Возрастное ограничение 0+
Бурятия присоединится к соревнованиям «Человек идущий»
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