Бурятия присоединится к соревнованиям «Человек идущий»

Основной этап состязаний по фоновой ходьбе стартует 15 октября



Жители Бурятии могут присоединится к участию во всероссийских соревнованиях по фоновой ходьбе «Человек идущий» в следующих категориях:

- корпоративные команды;

- команды пенсионеров;

- команды образовательных учреждений;

- команды муниципалитетов;

- семейные команды;

- команды неформальных объединений граждан.



Соревнования пройдут в два этапа:

- предварительный этап (10 сентября – 10 октября – регистрация и формирование команд);

- основной этап (15 октября – 15 ноября – соревнования).



- Для участия в соревновании необходимо собрать команду 20-50 человек в своей категории и бесплатно зарегистрироваться в мобильном приложении «Человек идущий», которое обеспечивает подсчёт шагов каждого члена команды в реальном времени, а также формирует рейтинги команд, – сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



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