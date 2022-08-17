Михаил Воробьёв – лучший педагог дополнительного образования в республике
В финал всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» прошёл представитель Бурятии – победитель одноимённого республиканского конкурса профессионального мастерства, педагог дополнительного образования ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ Михаил Воробьёв.
- Михаил Александрович представит на финальном этапе конкурса уникальную программу дополнительного образования «Рейтинг выживания. Древние технологии», которая учит детей выживать в экстремальных условиях дикой природы и во время глобальных катаклизмов. Как добыть воду? Как построить жилье из подручных средств? Как развести огонь? Все эти вопросы раскрыты в программе Михаила Александровича, – рассказали в пресс-служба министерства образования РБ.
В финал по итогам работы жюри федерального заочного этапа вышли 90 участников из 46 регионов Российской Федерации и Донецкой Народной Республики. Заключительный этап пройдёт в очном формате с 19 по 23 сентября в городе Красноярск.
Педагог из Бурятии прошёл в финал всероссийского конкурса
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Два корвета Тихоокеанского флота в рамках учения выполнили артиллерийскую стрельбу в Японском море
В Ольхонском районе создадут большую арт-резиденцию
Михаил Воробьёв – лучший педагог дополнительного образования в республике
Двойняшки стали пятым и шестым ребёнком у родителей
Звание присвоено на очередном совете международной шахматной федерации
Соревнования пройдут в Москве с 21 по 27 августа
Выходной день – воскресенье
В населённых пунктах Бурятии и Забайкалья проведут музыкальный фестиваль
Авиакомпания «Аврора» вводит в сентябре дополнительные рейсы
В столице Бурятии удаляют тополя, потенциально опасные для горожан
Детёныши ведут себя очень активно
Раненых в Луганске навестили параолимпийские чемпионы из России
После февраля произошёл десятикратный рост количества запросов VPN
Хозяйка просит помощи в поиске котика с необычными глазами
Фотографии фауны республики могут быть представлены на масштабной цифровой выставке