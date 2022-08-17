Педагог из Бурятии прошёл в финал всероссийского конкурса

Общество, Фото: пресс-служба РЦ ПВТС РБ

Михаил Воробьёв – лучший педагог дополнительного образования в республике



В финал всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» прошёл представитель Бурятии – победитель одноимённого республиканского конкурса профессионального мастерства, педагог дополнительного образования ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ Михаил Воробьёв.



- Михаил Александрович представит на финальном этапе конкурса уникальную программу дополнительного образования «Рейтинг выживания. Древние технологии», которая учит детей выживать в экстремальных условиях дикой природы и во время глобальных катаклизмов. Как добыть воду? Как построить жилье из подручных средств? Как развести огонь? Все эти вопросы раскрыты в программе Михаила Александровича, – рассказали в пресс-служба министерства образования РБ.



В финал по итогам работы жюри федерального заочного этапа вышли 90 участников из 46 регионов Российской Федерации и Донецкой Народной Республики. Заключительный этап пройдёт в очном формате с 19 по 23 сентября в городе Красноярск.

