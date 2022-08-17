В Улан-Удэ водопад с моста размывает дорогу





Дожди размывают почву возле входа в тоннель моста, образуются провалы, что также затрудняет проход к лестнице на мост и разрушает его основание. В результате пройти по этому маршруту очень проблематично, особенно маломобильным людям или мамам с колясками. Отсыпка не даёт результата, каждый новый дождь превращается в этом месте в «ниагарский водопад», падающий с моста. Пройти в такой момент через переход или по лестнице практически невозможно.Ранее Народный фронт организовал выездное совещание на место с участием профильных ведомств. Было отмечено, что основные потоки воды стекают с моста. Часть сливается с территории лукодрома, на которую в свою очередь попадает также вода с моста и проспекта Строителей. Существующий на объекте дождеприемник объёмом восемь кубометров не вмещает все потоки воды и соответственно дальше вода уходит к жителям микрорайона.Проблема кроется и в изменении проекта лукодрома при его строительстве, когда было принято решение поменять въезд к главному входу, отметили общественники.В ходе рейда территорию осмотрели представители комитета по строительству и муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик». Тогда было предложено устранить подтопление микрорайона и лестницы моста отведением ливневых потоков путём переустройства полотна – поднять его в местах примыкания въезда-выезда автодороги с лукодрома. Эти работы запланированы в рамках текущего ремонта дороги на проспекте Строителей. Срок окончания работ – начало октября 2022 года.По словам представителя «Улан-Удэстройзаказчика», предварительно были проведены геодезические работы, которые показали возможную эффективность предполагаемых мер.- Мы направили дополнительный запрос в «Улан-Удэстройзакзачик» с просьбой предоставить все необходимые проектно-сметные документы на планируемые работы по переустройству. У нас есть опасения, что данные меры не смогут решить проблему подтопления, учитывая ландшафт. Поэтому параллельно мы прорабатываем вопрос с минстроем по возможному строительству накопителя, - прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Бурятии Александр Гусев.