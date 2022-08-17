В Улан-Удэ театр кукол готовится к премьере

Зрителям покажут новую постановку на бурятском языке



1 сентября отпразднует день рождения театр кукол «Ульгэр» в Бурятии. В этот день он представит премьеру музыкального спектакля на бурятском языке «Урам зоригой далай» («Океан вдохновения»). Театр активно готовится к новой постановке режиссёра Эрдэни Жалцанова и художника Чимиты Зундуевой: репетиции идут каждый день.



Пьеса была написана заслуженным деятелем искусств Бурятии Эрдэни Жалцановым на бурятском языке преимущественно на сонгольском диалекте, также имеются вставки и на русском языке. В новом спектакле играют всего три актёра: Даши Рабданов, Арсалан Бидагаров и Баярма Бобоева. Каждый из них отвечает за несколько героев сразу. Например, Баярма Бобоева играет внучку Сэсэг и ведущую часть роли «Земляники».



Спектакль рассказывает о загадочной встрече бабушки-заяшан с братом и сестрой, об их дружбе, увлекательном и весёлом общении. Новая постановка предназначена для детей от 6 лет, сообщает пресс-служба театра.



Возрастное ограничение 6+

