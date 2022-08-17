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В городе в Бурятии через суд отремонтировали дорогу

В городе в Бурятии через суд отремонтировали дорогу
Общество,  Фото:pexels.com
В дело вмешалась прокуратура

Прокурорская проверка выявила нарушение администрацией города Гусиноозёрск закона об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. 

Установлено, что городской администрацией ненадлежащим образом исполнялись обязанности по содержанию муниципальных дорог.

- На участке автомобильной дороги по ул. Строительная имелась деформация дорожного покрытия и обочин в виде выбоин, ям и проломов. Указанное создавало угрозу возникновения аварийной ситуации для участников дорожного движения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В связи с этим межрайонный прокурор обратился в суд с иском о возложении на городскую администрацию обязанности устранить повреждения дорожного полотна. Гусиноозерский городской суд удовлетворил иск. В настоящее время проведён ремонт автомобильной дороги, дорожное полотно восстановлено, уложено новое асфальтобетонное покрытие.

«Байкал-Daily» уже сообщал о ситуации с дорогой на улице Строительная. В июле здесь начался ремонт, который немало обрадовал местных жителей. Ведь до этого дорога на одном из самых популярных перекрёстков была сильно разбита очень долгое время: к ямам и кочкам водители уже, можно сказать, привыкли. Когда же начался ремонт, жители комментировали в соцсетях, вроде «Что-то невероятное», «Нет, сынок, это фантастика». И как выяснилось сегодня, дорогу отремонтировали как раз по представлению прокуратуры.  


прокуратура

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