В городе в Бурятии через суд отремонтировали дорогу











«Байкал-Daily» уже сообщал о ситуации с дорогой на улице Строительная. В июле здесь начался ремонт, который немало обрадовал местных жителей . Ведь до этого дорога на одном из самых популярных перекрёстков была сильно разбита очень долгое время: к ямам и кочкам водители уже, можно сказать, привыкли. Когда же начался ремонт, жители комментировали в соцсетях, вроде «Что-то невероятное», «Нет, сынок, это фантастика». И как выяснилось сегодня, дорогу отремонтировали как раз по представлению прокуратуры.

Прокурорская проверка выявила нарушение администрацией города Гусиноозёрск закона об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.Установлено, что городской администрацией ненадлежащим образом исполнялись обязанности по содержанию муниципальных дорог.- На участке автомобильной дороги по ул. Строительная имелась деформация дорожного покрытия и обочин в виде выбоин, ям и проломов. Указанное создавало угрозу возникновения аварийной ситуации для участников дорожного движения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.В связи с этим межрайонный прокурор обратился в суд с иском о возложении на городскую администрацию обязанности устранить повреждения дорожного полотна. Гусиноозерский городской суд удовлетворил иск. В настоящее время проведён ремонт автомобильной дороги, дорожное полотно восстановлено, уложено новое асфальтобетонное покрытие.