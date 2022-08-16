Находку обнаружили в Кяхтинском районе
В посёлке Хоронхой Кяхтинского района Бурятии неподалёку от Зелёного бора, местные жители запечатлели находку, которая их встревожила. На земле в нескольких местах располагалась белая материя в форме крестов. Некоторые даже задались вопросом, не последствия ли сектантских ритуалов?
Помимо предположений о ритуалах сектантов, некоторые пользователи в шутку предположили, что это отметка для посадки маленьких вертолётов.
Всё оказалось гораздо прозаичнее. Кресты на земле, вероятнее всего, - часть геодезической разбивочной опоры для строительства закрепления на месте и определения координат.
В Бурятии жителей напугали кресты на земле
Общество, Фото:
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