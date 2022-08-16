В улан-удэнском приюте случился «щенопад»

















В улан-удэнском приюте для бездомных животных «Кот и Пёс» случился «щенопад», рассказали сами активисты. Приют пополнился сразу 17 щенками, которые прежние хозяева попросту выкинули на улицу.Восемь малышей были спасены из мусорного контейнера, шестерых неизвестные трусливо подкинули к забору приюта. Ещё трёх щенков волонтёры забрали у службы отлова. «Они бы там не выжили», - объясняют в организации.При этом в приюте «Кот и Пёс» уже живут 300 животных. Прокормить животных тяжело, за неделю на корм уходит одной крупы полтонны. Волонтёры обратились к неравнодушным людям с просьбой оказать финансовую поддержку.- Друзья, нужна ваша помощь. Каши варить приходится всё больше и больше. Крупы для неё требуется тоже всё больше. Кроме крупы, нам нужны пелёнки, бинты, моющие средства, глистогонные препараты, вакцина для щенков и котят, - написали в группе приюта «Кот и Пёс».Неравнодушные улан-удэнцы помогают не только материально, но и делом. Кто-то привозит сухой корм, местные предприниматели даруют необходимые крупы. А на собранные деньги сотрудники фонда закупают другие необходимые продукты, в том числе мясо. Но эти запасы быстро заканчиваются.Также в группе рассказывают о животных, которые обрели семьи. Среди них собаки и котята. Многие владельцы мечтали о четвероногом друге и с удовольствием заботятся о новом питомце. О том, как поживают бывшие подопечные фонда, зоозащитники ненавязчиво узнают у новых владельцев.