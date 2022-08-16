В Улан-Удэ лучшим работником комбината по благоустройству стал студент

Победителем конкурса стал студент техникума строительства и городского хозяйства



16 августа в комбинате по благоустройству в Улан-Удэ прошло традиционное награждение победителей конкурса «Лучший работник». В июле конкурс прошёл среди уборщиков территорий, рабочих по комплексному обслуживанию и дорожных рабочих. Победителям вручили почётные грамоты и денежное вознаграждение.



Лучшим работником по комплексному обслуживанию стал студент третьего курса техникума строительства и городского хозяйства Антон Петров.



В июне этого года Антон проходил практику в комбинате по благоустройству, по завершению которой он решил проработать в мобильной бригаде комбината всё лето. Каждый день он со своей бригадой решает проблемы горожан - восстанавливает дорожные ограждения, остановки, лавочки и многое другое, а в период дождей оперативно откачивает лужи с помощью мотопомп.



- Мне понравился коллектив комбината, в бригаде все хорошие и весёлые. Работа далеко не скучная, каждый день учусь чему-то новому, - поделился Антон.



«Антон очень старательный и исполнительный, всегда стремится узнать больше и быстро обучается. Все накопленные знания он успешно применяет на практике», - именно так о нём отзываются коллеги. Летом следующего года Антон также планирует работать в комбинате по благоустройству.



В августе 2021 года в комбинате по благоустройству впервые прошёл конкурс профессионального мастерства среди уборщиков территорий, водителей и сотрудников подразделения ремонтно-строительных работ. С тех пор конкурс стал традиционным и проводится каждый месяц.



