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В Улан-Удэ лучшим работником комбината по благоустройству стал студент

Общество, 
Победителем конкурса стал студент техникума строительства и городского хозяйства

16 августа в комбинате по благоустройству в Улан-Удэ прошло традиционное награждение победителей конкурса «Лучший работник». В июле конкурс прошёл среди уборщиков территорий, рабочих по комплексному обслуживанию и дорожных рабочих. Победителям вручили почётные грамоты и денежное вознаграждение.

Лучшим работником по комплексному обслуживанию стал студент третьего курса техникума строительства и городского хозяйства Антон Петров.

В июне этого года Антон проходил практику в комбинате по благоустройству, по завершению которой он решил проработать в мобильной бригаде комбината всё лето. Каждый день он со своей бригадой решает проблемы горожан - восстанавливает дорожные ограждения, остановки, лавочки и многое другое, а в период дождей оперативно откачивает лужи с помощью мотопомп.

- Мне понравился коллектив комбината, в бригаде все хорошие и весёлые. Работа далеко не скучная, каждый день учусь чему-то новому, - поделился Антон.

«Антон очень старательный и исполнительный, всегда стремится узнать больше и быстро обучается. Все накопленные знания он успешно применяет на практике», - именно так о нём отзываются коллеги. Летом следующего года Антон также планирует работать в комбинате по благоустройству.

В августе 2021 года в комбинате по благоустройству впервые прошёл конкурс профессионального мастерства среди уборщиков территорий, водителей и сотрудников подразделения ремонтно-строительных работ. С тех пор конкурс стал традиционным и проводится каждый месяц.

конкурс комбинат по благоустройству

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