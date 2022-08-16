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Погиб военный из Бурятии, о подвиге которого сообщало Минобороны

Погиб военный из Бурятии, о подвиге которого сообщало Минобороны
Общество, 
С Иваном Агафоновым простились в Улан-Удэ

Военнослужащий из Бурятии Иван Агафонов, о подвиге которого в июле сообщало Минобороны России, погиб в ходе спецоперации. Похороны состоялись в Улан-Удэ 11 августа. Об этом сообщила администрация Баунтовского района, откуда был родом Иван.

- Наш земляк Агафонов Иван Николаевич погиб при выполнении служебного долга в специальной операции, проводимой на территории Луганской и Донецкой Народных Республик. Наши соболезнования родным и близким! Вечная память Герою, - говорилось в сообщении.

Как сообщал «Байкал-Daily», о подвиге Ивана Агафонова рассказало Минобороны, а также федеральные СМИ. Сообщалось, что Иван, действуя в составе гаубичного артиллерийского дивизиона, выполнял задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений. Колонна следовала в район выполнения боевых задач, когда Иван первым обнаружил вооружённую группу, готовящую нападение. Он немедленно доложил об этом командиру.

- В условиях перекрёстного огня смелыми и решительными действиями рядовой Иван Агафонов лично уничтожил трёх националистов. Украинские боевики, понеся потери в личном составе и технике, были вынуждены отступить, - сообщало в конце июля Минобороны. – Благодаря смелости и героизму Ивана Агафонова колонна гаубичного артиллерийского дивизиона своевременно и без потерь прибыла в заданный район и, развернувшись на огневых позициях, метким и массированным артиллерийским огнём поддержала наступление российских войск. Расчёт гаубичного артиллерийского дивизиона, в котором действовал Иван, выполнил более 50 огневых задач.



смерть

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