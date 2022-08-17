В Бурятии до +24 градусов

Днём местами возможны грозы



По данным Бурятского гидрометцентра, 17 августа по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Утром при прояснении туманы.



Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +19,+24, местами +12,+17.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +21,+23.



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