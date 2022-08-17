Днём местами возможны грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 августа по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Утром при прояснении туманы.
Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +19,+24, местами +12,+17.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +21,+23.
В Бурятии до +24 градусов
Общество, Фото:
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Общество, 17.08.2022
Днём местами возможны грозы
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