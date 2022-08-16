Именинница всю жизнь проработала в совхозе «Бичурский»
На прошлой неделе жительница улуса Шибертуй Бичурского района Бурятии, ветеран труда, участник трудового фронта Анфиза Гавриловна Беляева отметила 90-летний юбилей.
В свой день рождения Анфиза Гавриловна принимала поздравления от представителей соцзащиты по Бичурскому району. Юбилярше вручили поздравительный адрес от президента РФ и главы республики, свидетельство о предоставлении единовременной выплаты участнику трудового фронта и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа на долгие годы.
Анфиза Гавриловна Беляева родилась 10 августа 1932. Как и все её сверстники наравне с взрослыми трудилась во имя Победы в Великой Отечественной войне. Всю жизнь проработала в совхозе «Бичурский»: в огороде, на утках, свинаркой, потом до выхода на пенсию – телятницей.
У юбилярши большая и дружная семья: четверо детей, семь внуков и пятнадцать правнуков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бичурского района.
В Бурятии ветеран труда отметила 90-летний юбилей
Общество, Фото:
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