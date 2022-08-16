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В Иркутской области откроют ещё два виртуальных концертных зала

В Иркутской области откроют ещё два виртуальных концертных зала
Общество,  Фото:минкультуры Иркутской области
Жители северных городов смогут в режиме реального времени и в записи смотреть концерты, балеты и мюзиклы, лекции о музыке

Два виртуальных концертных зала появятся в Иркутской области в следующем году. Их создадут в Детской школе искусств имени Кузакова в городе Киренск и в Центральной городской библиотеке имени Светланы Кузнецовой, которая находится в Бодайбо. Каждое учреждение получит по одному миллиону рублей. Жители северных городов смогут в режиме реального времени и в записи смотреть симфонические концерты, балеты и мюзиклы, лекции о музыке.

- Виртуальный концертный зал позволит жителям смотреть концерты классической музыки в высоком качестве совершенно бесплатно. Люди смогут прикоснуться к мировому музыкальному наследию, не выезжая за пределы своего города, что особенно важно для отдалённых территорий, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Для создания виртуальных концертных залов учреждения закупят проекторы, экраны, микшерные пульты, компьютеры с необходимым программным обеспечением. Также они получат доступ к записям концертов, спектаклей и лекций, которые размещены на сайте Московской государственной академической филармонии. Она является куратором федерального проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал».

В этом году в Иркутской области были открыты три виртуальных концертных зала в Тайшете, Бирюсинске и Слюдянке. Ещё два заработают в Черемхово и Алзамае до декабря. К концу 2022 года количество таких современных виртуальных пространств в регионе достигнет 16, сообщает министерство культуры и архивов Иркутской области.
концертный зал

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