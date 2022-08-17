В музеях Бурятии отметят День флага России

В рамках праздника состоятся лекция, викторина, мастер-класс и экскурсия



Ежегодно с 1994 года 22 августа в России отмечается День государственного флага Российской Федерации. В канун праздника в музеях Бурятии пройдут мероприятия, посвящённые триколору нашей страны.



Как сообщает пресс-служба национального музея РБ, 19 августа в 15:00 в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова состоится лекция «История Российского флага» (6+).



С 19 по 21 августа для посетителей музея природы Бурятии будет проводиться викторина «Символы России» (0+) и показ видеоролика «Флаг моего государства» (0+).



В Новоселенгинском музее декабристов для ознакомления будет оформлен информационный стенд «Флаг России» (6+).



Для жён и детей военнослужащих, находящихся на СВО 21 августа в 12:00 в художественном музее имени Ц.С. Сампилова пройдёт мастер-класс «Мы любим Россию» (0+), приуроченный к празднованию Дня Государственного флага РФ. На мастер-классе они сделают поделку в цветах российского флага, а также узнают про историю и символику флага. После мастер-класса будет проведена экскурсия по выставке «Изобразительное искусство Бурятии» (0+) и экспозиции «Таёжная, озёрная, степная» (0+) музея природы Бурятии.

