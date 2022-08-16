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Бурятские таможенники собрали более 400 тысяч рублей в помощь военным

Бурятские таможенники собрали более 400 тысяч рублей в помощь военным
Общество,  Фото:V помощь Zемлякам03
Активисты поблагодарили за поддержку

Сотрудники Бурятской таможни передали активистам 414 тысяч рублей на сбор для военнослужащих, участвующих в спецоперации. Информация появилась в телеграм-канале «V помощь Zемлякам03».

«414 тысяч рублей были переданы на сбор «V помощь Zемлякам03» и сбор «Боевого братства» для закупки необходимой поддержки воинам. Этими деньгами мы перекрываем несколько задач. Спасибо за поддержку, Vместе мы можем Vсё!» - говорится в сообщении.

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