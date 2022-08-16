Бурятские таможенники собрали более 400 тысяч рублей в помощь военным

Общество, Фото: V помощь Zемлякам03

Активисты поблагодарили за поддержку



Сотрудники Бурятской таможни передали активистам 414 тысяч рублей на сбор для военнослужащих, участвующих в спецоперации. Информация появилась в телеграм-канале «V помощь Zемлякам03».



«414 тысяч рублей были переданы на сбор «V помощь Zемлякам03» и сбор «Боевого братства» для закупки необходимой поддержки воинам. Этими деньгами мы перекрываем несколько задач. Спасибо за поддержку, Vместе мы можем Vсё!» - говорится в сообщении.



