В Улан-Удэ покажут «Декоративно-прикладное искусство Бурятии»

Посетители увидят гобелены из конского волоса, резьбу по кости и дереву, а также многое другое



Сегодня, 16 августа, в Улан-Удэ начала работу выставка «Декоративно-прикладное искусство Бурятии». Увидеть её можно в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.



- Декоративно-прикладное искусство – одна из интереснейших граней культурного наследия Республики Бурятии. Этот вид творчества был известен жителям нашего региона ещё в период становления традиционной культуры, когда наши предки изготавливали различные серебряные изделия, мебель, и другие предметы, которые использовались в бытовом обиходе, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



На выставке будут демонстрироваться произведения художников, сохраняющих лучшие национальные традиции, которые определяют жизненность и самобытность бурятской культур. Вниманию посетителей экспозиции будут представлены гобелены из конского волоса (Цыбикова А., Дамбиева Б., Ринчинова С.), резьба по дереву (Эрдынеев М., Энкеев Б., Яндаков Б.), художественная обработка металла (Намсараев П., Гатапов В.), батик (Ринчинова С., Зонхоева Е.), а также художественная керамика (Хомяков А., Базаров В., Трубачеева А., Дугаров З.) и ювелирная резьба по кости (Чимитов Б.-М.).



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