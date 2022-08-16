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В районе Бурятии пробежали «Кульскую версту»

В районе Бурятии пробежали «Кульскую версту»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Хоринского района
В этом году рекордом соревнований стал результат 45 минут и 45 секунд

В Хоринском районе Бурятии состоялся легкоатлетический забег «Кульская верста» протяжённостью 11 километров. Спортивное мероприятие проводится уже в течении пяти лет в честь Дня физкультурника.

- «Для привлечения большего количества желающих вести здоровый образ жизни мы дополнительно ввели ещё одну, более короткую дистанцию длиной в 3 километра. Это позволит выйти на старт и испытать свои силы и маленьким ребятам, и женщинам, и мужчинам, не имеющим возможности постоянно заниматься бегом, - рассказала заведующая отделом по делам молодёжи, физической культуры и спорта района Виктория Лозицкая.

Вечером 12 августа, после парада открытия с места старта в селе Хоринск в направлении села Кульск отправилось 24 любителя бега. Тринадцать человек пробежали дистанцию в 3 километра. Среди них первым стал Михаил Иванов с результатом 14 минут, вторым финишировал Илья Паринский, третьим прибежал Андрей Паринский.

Дальше продолжили бег 11 человек. Цепочка бегущих растянулась на несколько километров. Первым финишировал Мунко Будаев с результатом 45 минут 45 секунд, вторым – Аюр Дамбаев с результатом 53 минуты 32 секунды, следом за ним финишировал Артём Карбушев. Завершил забег энтузиаст спорта и организатор соревнований Евгений Гуров с результатом 1 час 3 минуты.

Вручение дипломов участникам забега состоялось на финише, напротив села Кульск. Также легкоатлеты выступили с предложением в будущем году ввести ещё одну дистанцию длиной в 6 километров, сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.
спорт забег легкая атлетика Хоринский район Бурятия

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