В этом году рекордом соревнований стал результат 45 минут и 45 секунд
В Хоринском районе Бурятии состоялся легкоатлетический забег «Кульская верста» протяжённостью 11 километров. Спортивное мероприятие проводится уже в течении пяти лет в честь Дня физкультурника.
- «Для привлечения большего количества желающих вести здоровый образ жизни мы дополнительно ввели ещё одну, более короткую дистанцию длиной в 3 километра. Это позволит выйти на старт и испытать свои силы и маленьким ребятам, и женщинам, и мужчинам, не имеющим возможности постоянно заниматься бегом, - рассказала заведующая отделом по делам молодёжи, физической культуры и спорта района Виктория Лозицкая.
Вечером 12 августа, после парада открытия с места старта в селе Хоринск в направлении села Кульск отправилось 24 любителя бега. Тринадцать человек пробежали дистанцию в 3 километра. Среди них первым стал Михаил Иванов с результатом 14 минут, вторым финишировал Илья Паринский, третьим прибежал Андрей Паринский.
Дальше продолжили бег 11 человек. Цепочка бегущих растянулась на несколько километров. Первым финишировал Мунко Будаев с результатом 45 минут 45 секунд, вторым – Аюр Дамбаев с результатом 53 минуты 32 секунды, следом за ним финишировал Артём Карбушев. Завершил забег энтузиаст спорта и организатор соревнований Евгений Гуров с результатом 1 час 3 минуты.
Вручение дипломов участникам забега состоялось на финише, напротив села Кульск. Также легкоатлеты выступили с предложением в будущем году ввести ещё одну дистанцию длиной в 6 километров, сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.
В районе Бурятии пробежали «Кульскую версту»
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