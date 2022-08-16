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В Бурятии на празднике молока представят саламат, пенки и тарасун

В Бурятии на празднике молока представят саламат, пенки и тарасун
Общество,  Фото:pixabay.com
Фестиваль молока продлится два дня

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 и 20 августа в селе Баянгол Баргузинского района Бурятии состоится праздник молока «Саган эдеэнэй найр».

По словам министр туризма Бурятии Алдара Доржиева, праздник молока – второе такое крупное событийное мероприятие, первым стал праздник рыбного пирога, который на прошлой неделе состоялся в кабанском селе Посольское.

- Праздник рыбного пирога привлёк большое количество туристов, была большая активность среди местного населения. И вот на этой неделе мы проводим праздник молока «Саган эдеэнэй найр» в Баргузинском районе. Приглашаем всех жителей, гостей республики. Это мероприятие посвящено молоку, которое является сакральным для нашего народа. Оно символизирует чистоту помыслов, чистоту речи, чистоту действий. И мы хотели бы через это мероприятие показать всю глубину и красоту традиций нашего народа, - отметил Алдар Доржиев.

Праздник молока будут длиться два дня. 19 числа запланирована чисто деловая программа. Фестивальный день состоится 20 августа. Ритуалом подношения белой пищи и чтением молебна его откроют ламы.

- Будут мастер-классы того, что можно сделать из молока. У нас большой список желающих представить бурятские блюда: это и саламат, и урмэ, и молочные пенки. Также приедут сыроделы из других районов. Например, блогер-фермер из Еравны покажет, как из молока можно сделать сыр домашний - хурууд. Также есть местный инициатор из села Соёл, которая покажет, что она делает из творога, какой сыр. Помимо основных блюд, которые мы все знаем, есть такие, как десерты бурятские – холисо, - рассказала оператор мероприятия, представитель туристического оператора «Сакральная Бурятия» Елена Бадмаева.

У гостей будет возможность попробовать взбить масло – после этой процедуры остаётся ценный напиток – пахта, который можно будет попробовать.

Помимо этого, участники фестиваля попробуют сделать молочный алкогольный напиток – архи (тарасун).

Состоится ярмарка-выставка местных ремесленников. В том числе свои экспонаты покажут музей «У Петровича» (село Баргузин) и музей-усадьба художника Шелковникова (Адамово).

Вечером запланирована большая концертная программа с участием приглашённых артистов.

Для желающих перебраться из города есть тур выходного дня – туристы могут отправиться 19 числа, а вернуться в город 21-го.

Село Баянгол находится примерно в 350 км от Улан-Удэ. Есть санатории, которые готовы принять туристов, а также будет место под палаточный городок.


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молоко

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