Часть Улан-Удэ на сутки отключат от холодной воды

В Октябрьском районе Улан-Удэ пройдут работы по замене затворов. В связи с этим 18 августа с 20:00 до 19 августа 24:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:— посёлки Забайкальский, Таёжный, Вахтовый;— 102 квартал, 105-106 квартала, 110-113 квартала, 115 квартал, 101-120 квартала, 140а и 140б квартал, 142 квартал, 148 квартал;— микрорайоны Горький, Комушка, Радужный, Тепловик, Светлый, Энергетик, Южлаг;— ДНТ «Кедр», «Перспектива»;— котельные ТЭЦ-2, Юго-запада;— ул. С. Ангабаева, 1-4 км СЗТ;— промзоны Силикатная, Юго-запада.Как сообщает пресс-служба администрации Октябрьского района, с графиком подвоза воды можно ознакомиться на фото.