Часть Улан-Удэ на сутки отключат от холодной воды

Опубликован график подвоза воды для жителей Октябрьского района
В Октябрьском районе Улан-Удэ пройдут работы по замене затворов. В связи с этим 18 августа с 20:00 до 19 августа 24:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
— посёлки Забайкальский, Таёжный, Вахтовый;
— 102 квартал, 105-106 квартала, 110-113 квартала, 115 квартал, 101-120 квартала, 140а и 140б квартал, 142 квартал, 148 квартал;
— микрорайоны Горький, Комушка, Радужный, Тепловик, Светлый, Энергетик, Южлаг;
— ДНТ «Кедр», «Перспектива»;
— котельные ТЭЦ-2, Юго-запада;
— ул. С. Ангабаева, 1-4 км СЗТ;
— промзоны Силикатная, Юго-запада.
Как сообщает пресс-служба администрации Октябрьского района, с графиком подвоза воды можно ознакомиться на фото.
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Опубликован график подвоза воды для жителей Октябрьского района
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