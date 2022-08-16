Улан-удэнцы сравнили Восточный с Чернобылем









«Зона запустения», «Сквер на Родине такой же. Никому ничего не надо.», «В центральном сквере Машзавода также унылая картина на клумбах», - прокомментировали другие жители Восточного. «Зона запустения», «Сквер на Родине такой же. Никому ничего не надо.», «В центральном сквере Машзавода также унылая картина на клумбах», - прокомментировали другие жители Восточного.









Ещё одна местная жительница считает, что развивается только парк имени Жанаева, где работают детские и спортивные площадки, и где весьма неплохое озеленение. «А возле дома на улице Яковлева только старая качеля, песочница без песка да поле, заросшее травой», - отмечает горожанка. Ещё одна местная жительница считает, что развивается только парк имени Жанаева, где работают детские и спортивные площадки, и где весьма неплохое озеленение. «А возле дома на улице Яковлева только старая качеля, песочница без песка да поле, заросшее травой», - отмечает горожанка.













Жительница Улан-Удэ разместила пост в популярном бурятском паблике «Аноним 03», пожаловавшись на то, как выглядит посёлок Восточный этим летом.«В этом году Восточный выглядит хуже, чем Чернобыль. Спасибо за такое внимание, уделённое нашему посёлку. В сквере им. 65-летия Победы в этом году даже цветы не посадили», - написала возмущённая местная жительница.К своему посту она приложила фотографии, на которых видны голые клумбы, поросшие травой бордюры и разросшиеся кустарники, вылезающие на тротуары, вперемешку с сухой травой.