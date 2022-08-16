Улан-удэнец запечатлел несколько видов полнолуний

На фотографиях запечатлено и жёлтое, и красное полнолуние
Фотографировать закаты, рассветы, полную луну и необычные облака любит множество людей, для некоторых такие «фотосессии» являются хобби. Житель Улан-Удэ поделился с «Байкал Daily» своей коллекцией снимков полнолуния над городом.
Среди его фотографий есть обычное полнолуние, жёлтое полнолуние, когда цвет Луны становится ярче на несколько тонов, и даже красное полнолуние, называемое также суперлунием и «кровавой луной».
Отличительной чертой снимков улан-удэнца является качество фотографии. На фото в буквальном смысле можно рассмотреть поверхность Луны.
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На фотографиях запечатлено и жёлтое, и красное полнолуние
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