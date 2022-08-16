Улан-удэнец запечатлел несколько видов полнолуний













Фотографировать закаты, рассветы, полную луну и необычные облака любит множество людей, для некоторых такие «фотосессии» являются хобби. Житель Улан-Удэ поделился с «Байкал Daily» своей коллекцией снимков полнолуния над городом.Среди его фотографий есть обычное полнолуние, жёлтое полнолуние, когда цвет Луны становится ярче на несколько тонов, и даже красное полнолуние, называемое также суперлунием и «кровавой луной».Отличительной чертой снимков улан-удэнца является качество фотографии. На фото в буквальном смысле можно рассмотреть поверхность Луны.