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Улан-удэнец запечатлел несколько видов полнолуний

Улан-удэнец запечатлел несколько видов полнолуний
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На фотографиях запечатлено и жёлтое, и красное полнолуние

Фотографировать закаты, рассветы, полную луну и необычные облака любит множество людей, для некоторых такие «фотосессии» являются хобби. Житель Улан-Удэ поделился с «Байкал Daily» своей коллекцией снимков полнолуния над городом.

Среди его фотографий есть обычное полнолуние, жёлтое полнолуние, когда цвет Луны становится ярче на несколько тонов, и даже красное полнолуние, называемое также суперлунием и «кровавой луной».

Отличительной чертой снимков улан-удэнца является качество фотографии. На фото в буквальном смысле можно рассмотреть поверхность Луны. 



луна

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