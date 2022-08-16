В матче в Кабанске главным судьёй была женщина-арбитр
Воскресный матч по футболу между командами «Тимлюй-Цемент» и «102 квартал» стал первым в истории чемпионатов Бурятии, в котором главным судьёй была девушка-арбитр. Елизавета Горбунова вывела команды на поле стадиона «Колос» в Кабанске.
- Лиза уже работала на играх первенства СФО и ДФО среди юношей, работает на матчах 3-й лиги, в качестве помощника и резервного арбитра, работала на играх женской ЮФЛ в Москве. Совсем недавно она получила назначение на игры ЮФЛ Дальнего Востока, где она будет главным арбитром встречи «Бурятия» – «Локомотив» (Уссурийск)! – пояснили в федерации футбола РБ.
Матч закончился ничьёй 2:2. Сначала гости из «102 квартала» открыли счёт с пенальти, но хозяева быстро отыгрались – и также быстро пропустили второй мяч. До самого конца матча казалось, что счёт будет неизменен, но в самой концовке «Тимлюй-Цемент» сравнял счёт.
Команды после игры отметили качественную работу судейской бригады во главе с Елизаветой.
Чемпионат Бурятии по футболу впервые судила девушка
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