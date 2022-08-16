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В Бурятии назвали победителей «Baikal Open»

В Бурятии назвали победителей «Baikal Open»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ прошли всероссийские соревнования по настольному теннису

Более 270 спортсменов из 22 регионов России в течение пяти дней вели борьбу за награды II всероссийских соревнований по настольному теннису «Baikal Open» в одиночном и парном разрядах. Турнир проходил на прошлой неделе в Улан-Удэ. В 2021 году эти соревнования получили статус «Всероссийских», и теперь спортсмены могут выполнить норматив «мастера спорта России».

Победителями и призёрами турнира в основных категориях стали:

Шууд теннис. Мужчины
I место – Жуков Алексей (Московская область);
II место – Шибаев Александр (Московская область);
III место – Мутыгуллин Рамиль (Московская область).

Шууд теннис. Женщины
I место – Носкова Яна (Москва);
II место – Абаимова Елена (Республика Татарстан);
III место – Медянова Ксения (Архангельская область).

Смешанная пара
I место – Жуков Алексей (Московская область)/Носкова Яна (Москва);
II место – Аюров Дондок (Новосибирская область)/Абаимова Елена (Республика Татарстан);
III место - Шибаев Александр/Медянова Ксения (Москва) и Шмырев Максим (Москва)/Рогова Екатерина (Архангельск).

Мужская пара
I место – Жуков Алексей/Мутыгуллин Рамиль (Московская область);
II место – Хайруллин Шамиль (Московская область)/Раднаев Батор (Московская область/Бурятия);
III место – Кондратьев Иван/Фёдоров Даниил (Санкт-Петербург) и Аюров Дондок (Новосибирск)/Данзанов Баир (Бурятия).

Женская пара
I место – Абаимова Елена (Республика Татарстан)/Медянова Ксения (Архангельская область);
II место – Тихонова Ольга/Фёдорова Арина (Республика Саха (Якутия);
III место – Сулаева Виктория (Бурятия)/Петрова Айыына (Республика Саха (Якутия) и Низамова Дарина/Рогова Екатерина (Архангельская область).

Мужчины. Личное первенство
I место – Шибаев Александр (Московская область)
II место – Жуков Алексей (Московская область)
III место – Мутыгуллин Рамиль (Московская область) и Раднаев Батор (Московская область/Бурятия)

Женщины. Личное первенство
I место – Носкова Яна (Москва);
II место – Абаимова Елена (Республика Татарстан);
III место – Низамова Дарина (Архагельская область) и Михайлова Мария (Свердловская область).

Сборной Бурятии удалось завоевать 29 наград соревнований: 6 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых медалей. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бурятия настольный теннис всероссийские соревнования спорт Улан-Удэ

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