В Бурятии назвали победителей «Baikal Open»

В Улан-Удэ прошли всероссийские соревнования по настольному теннису



Более 270 спортсменов из 22 регионов России в течение пяти дней вели борьбу за награды II всероссийских соревнований по настольному теннису «Baikal Open» в одиночном и парном разрядах. Турнир проходил на прошлой неделе в Улан-Удэ. В 2021 году эти соревнования получили статус «Всероссийских», и теперь спортсмены могут выполнить норматив «мастера спорта России».



Победителями и призёрами турнира в основных категориях стали:



Шууд теннис. Мужчины

I место – Жуков Алексей (Московская область);

II место – Шибаев Александр (Московская область);

III место – Мутыгуллин Рамиль (Московская область).



Шууд теннис. Женщины

I место – Носкова Яна (Москва);

II место – Абаимова Елена (Республика Татарстан);

III место – Медянова Ксения (Архангельская область).



Смешанная пара

I место – Жуков Алексей (Московская область)/Носкова Яна (Москва);

II место – Аюров Дондок (Новосибирская область)/Абаимова Елена (Республика Татарстан);

III место - Шибаев Александр/Медянова Ксения (Москва) и Шмырев Максим (Москва)/Рогова Екатерина (Архангельск).



Мужская пара

I место – Жуков Алексей/Мутыгуллин Рамиль (Московская область);

II место – Хайруллин Шамиль (Московская область)/Раднаев Батор (Московская область/Бурятия);

III место – Кондратьев Иван/Фёдоров Даниил (Санкт-Петербург) и Аюров Дондок (Новосибирск)/Данзанов Баир (Бурятия).



Женская пара

I место – Абаимова Елена (Республика Татарстан)/Медянова Ксения (Архангельская область);

II место – Тихонова Ольга/Фёдорова Арина (Республика Саха (Якутия);

III место – Сулаева Виктория (Бурятия)/Петрова Айыына (Республика Саха (Якутия) и Низамова Дарина/Рогова Екатерина (Архангельская область).



Мужчины. Личное первенство

I место – Шибаев Александр (Московская область)

II место – Жуков Алексей (Московская область)

III место – Мутыгуллин Рамиль (Московская область) и Раднаев Батор (Московская область/Бурятия)



Женщины. Личное первенство

I место – Носкова Яна (Москва);

II место – Абаимова Елена (Республика Татарстан);

III место – Низамова Дарина (Архагельская область) и Михайлова Мария (Свердловская область).



Сборной Бурятии удалось завоевать 29 наград соревнований: 6 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых медалей. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

