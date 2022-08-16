Александр Хутаков вновь заключил контракт в начале мая
Сегодня, 16 августа, в посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии проходит прощание с погибшим в ходе спецоперации гвардии ефрейтором Хутаковым Александром Владимировичем.
Александр Владимирович родился 5 июля 1994 года в посёлке Наушки. В 2011 году окончил Наушкинскую среднюю школу. Поступил в Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий по специальности «водитель-автомеханик».
В 2012 году был призван на срочную службу, которую прошёл в Чите. При прохождении военной службы зарекомендовал себя с положительной стороны, дисциплинированным и исполнительным. По окончании срочной службы Александр вернулся к обучению в техникуме, окончил учебное заведение в 2014 году.
В том же году подписал контракт, стал служить в Кяхте. В 2019 году контракт окончился.
- В 2022 году с началом специальной военной операции Александр Владимирович, не раздумывая ни минуты, решил вновь вступить в ряды Вооружённых сил. В начале мая подписал контракт и при первой возможности уехал на Донбасс выполнять поставленные задачи вместе с сослуживцами. Он с честью и достоинством выполнял свой воинский долг. Все родные, друзья, сослуживцы, те, кто знали Александра Владимировича, отзываются о нём с теплотой. Его помнят как доброго и светлого человека, очень отзывчивого, готового прийти в любую минуту на помощь, храброго и смелого, - сообщает администрация Кяхтинского района.
С земляком жители посёлка Наушки прощаются сегодня у здания местного ДК.
В Бурятии прощаются с погибшим в ходе спецоперации ефрейтором
Общество, Фото:
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