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Спустя 40 лет в Монголии началось строительство нового города

Спустя 40 лет в Монголии началось строительство нового города
Общество,  Фото:пресс-служба кабинета министров Монголии
В долине Хушиг приступили к созданию городской инфраструктуры

В рамках программ «Видение-2050» и «Новой политики восстановления» властями Монголии поставлена задача по децентрализации Улан-Батора и создания городов-спутников и новых жилых районов. Работы по строительству инженерной инфраструктуры для нового города в долине Хушиг начались в прошлую пятницу, 12 августа.

- Сегодня мы начинаем строительство нового города в долине Хушиг и диверсифицированной экономической зоны в рамках «Новой политики восстановления». Правительство продолжит поддерживать новые жилые районы в аймаках Дархан-Уул, Орхон, Умнеговь, Уверхангай, а также в пригородных районах столицы Багануур и Налайх; решать инфраструктурные проблемы и создавать правовую базу для привлечения частного сектора и международных инвестиций. Развитие долины Хушиг имеет потенциал стать не только новым жилым районом, но и особой экономической зоной и независимым транспортно-логистическим узлом, - заявил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на церемонии запуска строительных работ, также добавив о железной дороги Богдхан, которая проходит вокруг нового жилого района.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», Монголия не строила новых городов с 1980 года. Теперь, спустя 40 лет, страна приступает к строительству инженерной инфраструктуры для нового города: уже началось строительство источников водоснабжения и электроснабжения.

- План нового жилого района был доработан и утверждён с выдачей технического решения, бюджета и инвестиций. В этом году в связи с планом строительства в государственный бюджет было включено более 30 миллиардов тугриков. Соответственно, начинается строительство инженерной сети от пяти колодцев (скважин) на юге от аэропорта. Кроме того, сегодня началось строительство линии электропередачи мощностью 35 кВт. Чтобы ускорить реализацию проекта, правительство планирует поэтапно выделить из государственного бюджета на следующий год более 200 миллиардов тугриков, - пояснил министр строительства и градостроительства Б. Мунхбаатар.

По словам президента группы «Таван Богд» Ц. Баатарсайхана, его предприятие собирается построить завод в этом районе и создать 4000 рабочих мест.

Планируется, что в первую очередь в новом жилом районе долины Хушиг будет расселено 35 тысяч человек. Ожидается, что к 2040 году это будет регион с населением 150000 человек. Бизнес, туризм, транспорт, логистику, производство и сферу услуг будут развивать, совмещая с активной административной, культурной, образовательной, медицинской и экономической деятельностью.

Напомним, что на заседании правительства 10 августа в рамках децентрализации Улан-Батор было принято решение о переезде некоторых государственных учреждений в долину Хушиг.
Монголия строительство города децентрализация

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