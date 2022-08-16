Заболеваемость пошла на снижение
За прошедшие сутки, 15 августа, в Бурятии выявили 70 новых больных COVID-19. Заболеваемость снизила свои обороты: так, позавчера было зафиксировано 102 заболевших, а за день до этого и вовсе 181.
Общее число случаев заражений с начала пандемии достигло отметки 139 599. Из них 45% (62 426) приходится на жителей Улан-Удэ.
С момента прихода коронавируса в Бурятию от него умер 3041 человек. За минувшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.
За сутки в больницы госпитализировано 30 пациентов с ковидом. Вообще же в стационарах лечатся 198 больных.
16 пациентов находятся в отделениях реанимации, трое – на ИВЛ.
На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся 1002 человека.
Как сообщал «Байкал-Daily», в республике объявили о возвращении масочного режима. Маски необходимо будет носить в медицинских организациях, социальных учреждениях, в аптеках, в общественном транспорте и общественных местах. Ужесточение ковидных ограничений вступят в силу после подписания указа главы республики, который будет подписан в ближайшее время.
В республику поступит назальная вакцина от COVID-19, сообщила накануне глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова.
В Бурятии коронавирус обнаружили ещё у 70 человек
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