На Байкале открылся одноимённый молодёжный форум

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Впервые за три года мероприятие проводится в очном формате



Международный молодёжный форум «Байкал» открылся 15 августа в Ольхонском районе Иркутской области. В этом году участниками форума стали более пятисот активных молодых людей более чем из пятидесяти регионов России, а также Донецкой Народной Республики и Узбекистана.



С 15 по 19 августа участникам форума представляют образовательную программу на шести площадках: «Диалог культур», «Молодёжные сообщества», «Туризм», «Предпринимательство», «IT-сообщество» и «Креативные индустрии», где в течение четырёх дней молодые люди смогут поделиться опытом и представить проекты на грантовых конкурсах.



– Впервые за три года Иркутская область смогла очно принять участников со всей России и стран зарубежья. В рамках форума участниками будут представлены социальные проекты, лучшие из которых смогут получить грантовую поддержку до 1,5 млн рублей от федерального агентства по делам молодёжи. Также пройдут защиты социально значимых проектов регионального грантового конкурса от министерства по молодёжной политике по 13 номинациям, – объявил на открытии форума Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Также в этом году участников ждёт не только насыщенная образовательная программа, но и внеучебные активности, в организации которых принимают партнёры форума. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



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