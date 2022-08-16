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Чиновница из Бурятии стала одним из лучших строителей России

Чиновница из Бурятии стала одним из лучших строителей России
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Финал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли» прошёл в Ханты-Мансийске с 11 по 14 августа

В День строителя в Ханты-Мансийске подведены итоги II всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Из почти 12 тысяч участников экспертное жюри выбрало 30 победителей. В число лучших попала начальник отдела развития строительного комплекса министерства строительства Бурятии Татьяна Доброва, сообщает пресс-служба ведомства.

- Я подготовила проект «Региональные аспекты реализации программы социальной поддержки детей-сирот, в качестве предоставления жилых помещений». В нём идёт речь о том с какими проблемами сталкивается регион при реализации программы по обеспечению жильём детей-сирот. Нас услышали и благодаря этому проекту планируется внести изменения в федеральный закон. После того как внесут поправки в закон, мы сможем закупить больше жилья для детей –сирот, в том числе на первичном рынке, - делится впечатлениями Татьяна Доброва.

Отметим, всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли» – открытый конкурс управленцев среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня.

Победителями конкурса также стали представители Саратовской области, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Свердловской области, Вологды, Татарстана, Дагестана, Краснодарского края, Сочи, Астраханской области, Чечни, Московской области, Кирова, Пермского края, Екатеринбурга, Приморья, Владимирской области и Ханты-Мансийского автономного округа.
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