Чиновница из Бурятии стала одним из лучших строителей России

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Финал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли» прошёл в Ханты-Мансийске с 11 по 14 августа



В День строителя в Ханты-Мансийске подведены итоги II всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Из почти 12 тысяч участников экспертное жюри выбрало 30 победителей. В число лучших попала начальник отдела развития строительного комплекса министерства строительства Бурятии Татьяна Доброва, сообщает пресс-служба ведомства.



- Я подготовила проект «Региональные аспекты реализации программы социальной поддержки детей-сирот, в качестве предоставления жилых помещений». В нём идёт речь о том с какими проблемами сталкивается регион при реализации программы по обеспечению жильём детей-сирот. Нас услышали и благодаря этому проекту планируется внести изменения в федеральный закон. После того как внесут поправки в закон, мы сможем закупить больше жилья для детей –сирот, в том числе на первичном рынке, - делится впечатлениями Татьяна Доброва.



Отметим, всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли» – открытый конкурс управленцев среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня.



Победителями конкурса также стали представители Саратовской области, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Свердловской области, Вологды, Татарстана, Дагестана, Краснодарского края, Сочи, Астраханской области, Чечни, Московской области, Кирова, Пермского края, Екатеринбурга, Приморья, Владимирской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

