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Улан-Удэ присоединится к фестивалю уличного кино

Улан-Удэ присоединится к фестивалю уличного кино
Общество,  Фото:pixabay.com
Вход на просмотр бесплатный

С 29 июня в городах России стартовал фестиваль уличного кино. Ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек проводится на улицах, стадионах и центральных площадях страны с 2014 года. Победитель определяется зрителями и получает 1,5 млн рублей.

В конкурсной программе участвует 9 короткометражных фильмов: «Нас всех убьёт глобальное потепление» (режиссёр Анатолий Коблов, 12+), «Ангел» (режиссёр Александр Петров, 12+), «Новая мама» (режиссёр Саша Кузовков, 12+), «Холодно» (режиссёр Данил Иванов, 12+), «Молодой» (режиссёр Леонид Гардаш, 12+), «Как разжечь потухший огонь» (режиссёр Сергей Филатов, 12+), «My VR» (режиссёр Ильдар Шангараев, 12+), «Невесомость» (режиссёр Иван Соснин, 6+), «Принципиально документально» (режиссёр Анатолий Колиев, 12+).

20 августа в Улан-Удэ, в муниципальном кинотеатре «Современник» состоится первый показ в рамках фестиваля уличного кино. Начало показа в 18:00. Вход на фестиваль свободный, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 12+
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