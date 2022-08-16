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В Бурдраме завершились отпуска

В Бурдраме завершились отпуска
Общество,  Фото:Бурдрам
Творческий коллектив начал готовиться к началу нового 91 театрального сезона

30 июня после масштабного юбилейного марафона в честь своего 90-летия коллектив Бурятский драматический театр закрыл сезон и ушёл в долгожданный летний отпуск.

В этот период затишья дирекция театра провела ремонт: обновила зрительный зал, сцену, художественные мастерские, фойе и другие помещения. В техническом плане театр готов начать репертуарную работу и принять зрителей. Теперь дело за творческой составляющей.

15 августа для решения этих важных вопросов прошло общее собрание коллектива. Обсуждалась дата открытия нового 91-го театрального сезона, а также программа выездных спектаклей в детские лагеря до начала учебного года.

Руководство Бурдрама провело перед этим худсовет, на котором обсуждались премьерные постановки, сценография и дата открытия сезона.

- Приятными заботами для театра станут предстоящие в сентябре гастроли в Монголию, средства на которые выделил глава Бурятии Алексей Цыденов, - рассказывает директор театра Цыпилма Очирова.

- Сейчас дискутируем, какие спектакли повезём для монгольского зрителя, - дополняет худрук Саян Жамбалов.


Ещё одними гастролями станет участие театра в Дальневосточном театральном фестивале в Хабаровске. Там, по словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, Бурдрам представит в начале октября спектакль «Корея_03» (16+).

Формируется предварительная афиша на ближайший сезон, намечается ряд премьер спектаклей, выверяется план работы цехов театра, определяются грантовые конкурсы, в которых примет участие театр. Большим подарком для коллектива от главы республики стал «Гэр театр» - большая передвижная юрта, установленная возле здания Бурдрама. Это новое творческое юрточное пространство также необходимо заполнить контентом. И использовать его до холодов.

Как сообщили в министерстве культуры Бурятии, в будущем году Бурдрам задумал ещё одно масштабное мероприятие – второй международный фестиваль национальных театров «Алтан сэргэ», требующий большой организационной работы.

- Готовь сани летом, говорится в народной поговорке. Какой будет новогодняя сказка для маленьких зрителей? Пора задуматься уже сегодня. В планах театра, если бог даст, проведение вновь пати-вечеринок для старшеклассников по Пушкинской карте. Планов - громадье, но они всё под силу большому и дружному коллективу Бурдрама! – отмечают в театре.

театр бурятской драмы

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