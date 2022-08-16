В Бурятии завершился всероссийский фестиваль по миниволей

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Соревнования проходили 13 и 14 августа в ФСК



Всероссийский фестиваль по миниволею «Сила священного Байкала» в Улан-Удэ собрал 65 команд из 5 регионов страны. На прошедшем фестивале Бурятия была представлена 40 командами в различных категориях.



В каждой категории нашим спортсменам удалось завоевать призовые места, а где-то и занять весь пьедестал почёта.



«Женщины до 160»

I место – «Хара Морин», Бурятия;

II место – «Шелехов», Иркутская область;

III место – «Иволга 2», Бурятия.



«Женщины 160-200»

I место – «Одонсэсэг», Бурятия;

II место – «Кузбасс», Кузбасс;

III место – «Ураган», Бурятия.



«Женщины 200-240»

I место – «Сакура», Бурятия;

II место – «Таймацы», Бурятия;

III место – «Салютем», Бурятия.



«Женщины 240+»

I место – «Айрис», Бурятия;

II место – «Феникс», Бурятия;

III место – «Премьера», Бурятия.



«Микс до 200»

I место – «Кемрай», Кузбасс;

II место – «Сэлэнгэ», Бурятия;

III место – «Лисы», Красноярский край.



«Микс 200-240»

I место – «Фортуна», Кузбасс;

II место – «Клиент+», Сахалинская область;

III место – «Кемрай», Кузбасс.



«Микс 240+»

I место – «Джива», Кузбасс;

II место – «Байкал», Бурятия;

III место – «Локо», Бурятия.



«Дети 13-15 лет»

I место – «Курумкан», Бурятия;

II место – «Локо», Бурятия;

III место – «Викинг», Бурятия.



Впервые в фестивале приняли участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Сильнейшей командой стала сборная Железнодорожного района Улан-Удэ, следом за ними – команда Советского района Улан-Удэ и Загорска. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

