Соревнования проходили 13 и 14 августа в ФСК
Всероссийский фестиваль по миниволею «Сила священного Байкала» в Улан-Удэ собрал 65 команд из 5 регионов страны. На прошедшем фестивале Бурятия была представлена 40 командами в различных категориях.
В каждой категории нашим спортсменам удалось завоевать призовые места, а где-то и занять весь пьедестал почёта.
«Женщины до 160»
I место – «Хара Морин», Бурятия;
II место – «Шелехов», Иркутская область;
III место – «Иволга 2», Бурятия.
«Женщины 160-200»
I место – «Одонсэсэг», Бурятия;
II место – «Кузбасс», Кузбасс;
III место – «Ураган», Бурятия.
«Женщины 200-240»
I место – «Сакура», Бурятия;
II место – «Таймацы», Бурятия;
III место – «Салютем», Бурятия.
«Женщины 240+»
I место – «Айрис», Бурятия;
II место – «Феникс», Бурятия;
III место – «Премьера», Бурятия.
«Микс до 200»
I место – «Кемрай», Кузбасс;
II место – «Сэлэнгэ», Бурятия;
III место – «Лисы», Красноярский край.
«Микс 200-240»
I место – «Фортуна», Кузбасс;
II место – «Клиент+», Сахалинская область;
III место – «Кемрай», Кузбасс.
«Микс 240+»
I место – «Джива», Кузбасс;
II место – «Байкал», Бурятия;
III место – «Локо», Бурятия.
«Дети 13-15 лет»
I место – «Курумкан», Бурятия;
II место – «Локо», Бурятия;
III место – «Викинг», Бурятия.
Впервые в фестивале приняли участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Сильнейшей командой стала сборная Железнодорожного района Улан-Удэ, следом за ними – команда Советского района Улан-Удэ и Загорска. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
В Бурятии завершился всероссийский фестиваль по миниволей
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