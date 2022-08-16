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Объявлен конкурс эссе по роману бурятского писателя

Объявлен конкурс эссе по роману бурятского писателя
Общество,  Фото:pixabay.com
Лауреаты получат денежные призы

В Бурятии стартует конкурс эссе по мотивам произведения прозаика, заслуженного работника культуры Бурятской АССР Барадия Мунгонова. Мероприятие посвящено столетию со дня рождения писателя и проводится с целью популяризации его творческого наследия, а также привлечения внимания подрастающего поколения к проблемам сохранения бурятского языка.

Конкурс пройдёт в формате онлайн. Участниками могут стать авторы от 16 лет, участие бесплатное. Конкурсантам необходимо написать эссе по мотивам романа «Харьялан урдаа Хёлгомнай»/«Хилок наш бурливый» (16+) на бурятском или на русском языке. Заявления на участие в конкурсе принимаются по 15 сентября 2022 года включительно.

Участники должны предоставить анкету участника и готовые работы на электронную почту [email protected] с указанием темы письма «На конкурс эссе» или на флеш-карте в национальную библиотеку РБ, отдел культурно-просветительских проектов и связей с общественностью.

Итоги конкурса будут объявлены 23 сентября на XXVII Книжном салоне в национальной библиотеке. Результаты также будут опубликованы на сайтах министерства культуры республики и нацбиблиотеки до 27 сентября.

Отметим, лауреаты конкурса эссе по мотивам романа Барадия Мунгонова в категориях «бурятский язык» и «русский язык» получат денежные призы в размере:
- Лауреат I степени - 4000 рублей;
- Лауреат II степени - 2000 рублей;
- Лауреат III степени - 1000 рублей.
Также все участники конкурса получат наградные дипломы, сообщает пресс-служба НБ РБ.

Возрастное ограничение 16+
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